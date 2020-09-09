9 сентября, Нур-Султан /БЕЛТА-КАЗИНФОРМ /. Локдауны выходного дня сохранят в Казахстане. Об этом заявил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой.

"В целях предотвращения распространения заболеваемости и сохранения положительной динамики, характеризующей эпидемиологическую ситуацию в стране, сохраняются некоторые ограничительные мероприятия и локдауны выходного дня", - сказал Алексей Цой в ходе заседания правительства.

Министр здравоохранения также отметил, что министерством предпринимаются меры по обеспечению готовности к осеннему сезону. "Максимально возможное число коек по стране составит 54 178. Это 16 304 инфекционных действующих коек, 2 790 новых в строящихся объектах и 32 064 койки в других стационарах. Количество реанимационных коек всего составит 2 981", - проинформировал Алексей Цой.

По состоянию на 9 сентября в Казахстане функционируют 19 066 инфекционных коек, занято 15%. Реанимационных коек занято 14%.-0-