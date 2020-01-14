Лондон, Берлин и Париж запускают механизм разрешения споров по ядерной сделке с Ираном

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великобритания, Германия и Франция запускают механизм по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министров иностранных дел трех европейских стран.

Курировать работу механизма будет глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. "В качестве координатора Совместной комиссии (по реализации СВПД) я буду курировать процесс создания механизма урегулирования споров", - сказал он.

Жозеп Боррель отметил, что СВПД является значительным достижением устойчивой многосторонней дипломатии после многолетних переговоров. "В свете продолжающейся опасной эскалации напряженности на Ближнем Востоке сохранение СВПД сейчас как никогда важно", - заключил он.

В заявлении глав МИД Великобритании, Германии и Франции также отмечается, что в свете обострения отношений между США и Ираном сейчас, как никогда прежде, важно не допустить кризиса вокруг ядерной сделки.

Германия, Франция и Великобритания подтверждают приверженность дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта между США и Ираном. "Европейская "тройка" по-прежнему полностью привержена этим дипломатическим усилиям и хотела бы возобновить их, как только это позволит сделать ситуация", - указывается в документе.

Отношения между Ираном и США резко обострились после ракетного удара США в ночь на 3 января в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.-0-