Лондон вводит еще более строгие ограничения из-за коронавируса

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лондоне и на юго-востоке Великобритании будет введен четвертый уровень ограничений, связанных с коронавирусом, сообщает BBC.

По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, новый штамм коронавируса, выявленный в стране, может распространяться еще быстрее уже известного.

В связи с этим, жителям столицы и юго-востока страны запрещено собираться вместе на Рождество. Ограничения начнут действовать с воскресенья.-0-