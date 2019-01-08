Лондонский аэропорт Хитроу приостановил вылеты рейсов из-за сообщений о дроне

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аэропорт Хитроу в Лондоне приостановил все вылеты рейсов из-за сообщений о появлении дрона на территории, сообщает ТАСС.
"Мы принимаем меры в связи с сообщениями о дронах над Хитроу и работаем в тесном сотрудничестве с лондонской полицией, чтобы не допустить каких-либо угроз безопасности полетов. В качестве меры предосторожности приостановили все вылеты до выяснения обстоятельств. Приносим извинения пассажирам за любые причиненные неудобства", - говорится в сообщении в Twitter аэропорта.
Сообщается, что большое число пассажиров после посадки вынуждены оставаться на борту лайнеров, ожидающих вылета.
Хитроу - один из самых загруженных аэропортов мира.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4709 BYN
|2.467 BYN
|2.475 BYN
|USD
|2.159 BYN
|2.157 BYN
|2.165 BYN
|RUB
|3.2182 BYN
|3.2 BYN
|3.22 BYN