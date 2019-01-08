Лондонский аэропорт Хитроу приостановил вылеты рейсов из-за сообщений о дроне

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аэропорт Хитроу в Лондоне приостановил все вылеты рейсов из-за сообщений о появлении дрона на территории, сообщает ТАСС.

"Мы принимаем меры в связи с сообщениями о дронах над Хитроу и работаем в тесном сотрудничестве с лондонской полицией, чтобы не допустить каких-либо угроз безопасности полетов. В качестве меры предосторожности приостановили все вылеты до выяснения обстоятельств. Приносим извинения пассажирам за любые причиненные неудобства", - говорится в сообщении в Twitter аэропорта.

Сообщается, что большое число пассажиров после посадки вынуждены оставаться на борту лайнеров, ожидающих вылета.

Хитроу - один из самых загруженных аэропортов мира.-0-