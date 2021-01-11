Лондонский суд приговорил к пожизненному заключению ливийца, совершившего теракт в центре Рединга

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лондонский суд приговорил к пожизненному заключению гражданина Ливии Хейри Саадаллу, в июне 2020 года убившего трех человек в центре английского Рединга. Как говорится в решении судьи Найджела Суини, совершая преступление, осужденный руководствовался экстремистской идеологией, сообщает ТАСС.

"Я приговариваю вас к трем одновременным пожизненным срокам, не испытывая никаких сомнений в том, что это редкий, исключительный случай, который требует того, чтобы вы оставались в тюрьме до конца своих дней, что будет являться справедливым наказанием", - говорится в документе.

В ходе судебного разбирательства установлено, что, будучи еще подростком, Хейри Саадалла по меньшей мере восемь месяцев воевал в Ливии в составе группировки "Ансар аш-Шариа", связанной с "Аль-Каидой". В 2012 году он обратился за убежищем в Великобритании, где четыре раза оказывался в тюрьме, попал в поле зрения спецслужб, однако не был выслан из страны. Теракт в центре Рединга Саадалла осуществил через несколько недель после того, как в очередной раз вышел на свободу.

Исходя из выводов судьи, злоумышленник заранее спланировал нападение на отдыхавших в городском парке. Он намеревался убить как можно больше людей, а после задержания заявлял, что его действия являются джихадом и должны обеспечить ему место в раю.

20 июня вооруженный ножом 25-летний террорист напал на отдыхавших в парке в центре Рединга, убив трех мужчин. Еще три человека были госпитализированы с легкими ранениями. Нападавший скрылся с места преступления и пытался выдать себя за одного из пострадавших, но был задержан полицией вскоре после совершения теракта.-0-