Ложноположительные ВИЧ-результаты выявили у испытавших австралийскую вакцину от COVID-19

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испытания австралийской вакцины против коронавируса остановлены после появления у некоторых участников ложноположительных тестов на ВИЧ-инфекцию, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Заявление о случившемся обнародовали в пятницу. "Университет Квинсленда и CSL сегодня объявляют, что после консультаций с австралийским правительством испытания вакцины UQ-CSL v451 во второй и третьей фазе не будут продолжены, поскольку иммунный ответ на один из компонентов препарата создает помехи при проведении тестов на ВИЧ-инфекцию", - указано в совместном заявлении Университета Квинсленда (Австралия) и биотехнологической компании CSL Limited.

После выявления у участников первой фазы испытаний ложноположительных тестов на ВИЧ-инфекцию, комитет национальной безопасности Австралии принял решение исключить вакцину UQ-CSL v451 из правительственной стратегии борьбы с пандемией, а ресурсы будут перенаправлены на закупку дополнительных доз других препаратов. "Мы ранее определили четыре вакцины, которые, как ожидалось, успешно пройдут испытания 3-й фазы и будут доступны здесь, в Австралии. Однако ни на каком этапе мы не верили, что все четыре вакцины пройдут через этот процесс", - заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая перед журналистами в Канберре.

Также глава правительства отметил, что после расторжения соглашения о производстве 51 млн доз вакцины, которая была создана Университетом Квинсленда и биотехнологической компанией CSL Limited, будут увеличены объемы закупки вакцин британско-шведской компании AstraZeneca и компании Novavax.-0-