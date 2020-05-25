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25 мая 2020, 21:02

Lufthansa получит 9 млрд евро помощи от властей Германии

Фото EPA - EFE
Фото EPA-EFE
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25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Германии согласовало с авиакомпанией Lufthansa, которая столкнулась с существенными сложностями из-за пандемии, условия предоставления помощи, сообщает ТАСС.

Информацию об этом подтвердил министр финансов ФРГ Олаф Шольц в эфире немецкого телевидения. "Речь идет о 9 млрд евро", - отметил он.

Как говорится в совместном заявлении экономического и финансового ведомств Германии, пакет поддержки состоит из нескольких статей. Три млрд евро от общего пакета - это доля государственной банковской группы KfW в виде так называемых консорциальных кредитов. Кроме того, национальный стабилизационный фонд WSF приобретает право негласного участия за 4,7 млрд евро в виде собственного капитала.

В числе прочего государство покупает 20% акций за 0,3 млрд евро. Также оно сможет назначить двух своих представителей - независимых экспертов - в наблюдательный совет.

Lufthansa серьезно пострадала в результате пандемии, закрытия границ и запрета на поездки за рубеж. В час компания теряет, по ее данным, 1 млн евро. В последние месяцы было отменено до 95% рейсов.

Уже в июне компания предполагает значительно увеличить количество перелетов и довести его до 1,8 тыс. еженедельно.-0-

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