Луис Арсе принес присягу президента Боливии

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Луис Арсе принес присягу в качестве нового президента Боливии. Церемония прошла в здании парламента страны, она транслировалась в эфире телеканала Unitel, сообщает ТАСС.

Жанин Аньес, почти год исполнявшая обязанности главы государства после отставки экс-президента Эво Моралеса, не принимала участие в инаугурации. На церемонию в Боливию прибыли президенты Аргентины Альберто Фернандес, Колумбии Иван Дуке, Парагвая Марио Абдо Бенитес, король Испании Филипп VI, главы МИД ряда других стран.

Моралес планирует вернуться в страну 9 ноября. "Я благодарю председателя Законодательной ассамблеи за приглашение принять участие в инаугурации Луиса Арсе. К сожалению, по известным причинам, я не смогу присутствовать, но буду с вами на расстоянии", - цитирует ТАСС его сообщение в Twitter.

18 октября в Боливии прошли всеобщие выборы. Арсе, занимавший пост министра экономики в правительстве Моралеса в 2006-2017 гг. и с января по ноябрь 2019 года, одержал на них победу, набрав более 55% голосов избирателей. Партия "Движение к социализму", от которой он выдвигался, получила большинство в обеих палатах парламента.-0-