Лувр открывает двери для посетителей

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закрывшийся из-за пандемии коронавируса с 13 августа парижский Лувр открывает с понедельника свои двери для посетителей, сообщает французская новостная радиостанция RFI.

Для посещения откроются 70% экспозиции, в том числе залы с наиболее популярными, знаковыми предметами культуры и искусства. Чтобы попасть в музей, нужно забронировать билет онлайн на определенное время либо иметь право льготного посещения. Дирекция музея также подготовила программу бесплатных и не требующих брони ознакомительных экскурсий для юных посетителей. Впрочем, не обойдется без мер предосторожности. Посетители должны носить маски, а передвигаться они смогут по заранее разработанным маршрутам без возможности вернуться. Не будут работать гардероб и кафетерии.

По словам директора Лувра Жан-Люка Мартинеса, этим летом музей посетят 20-30% от обычного количества посетителей в этот период, так как обычно 75% - иностранные туристы. По его оценкам, ежедневно музей будет принимать от 4 до 10 тыс. человек.

Санитарный кризис нанес бюджету музея ущерб в размере 40 млн евро. Ожидается, что ближайшие три года окажутся для музея особенно тяжелыми с финансовой точки зрения. Предполагается, что дирекция музея сделает ставку на "демократизацию культуры", то есть скорректирует свои проекты, сделав их более доступными для молодых людей и граждан со скромным достатком.

Дирекция музея 24 мая заявила, что за время карантина благодаря бесплатным виртуальным экскурсиям сайт Лувра посетили 10,5 млн человек. Для сравнения: за весь 2018 год музей принял 10,2 млн посетителей. Разработанное Лувром приложение позволяет ознакомиться с самыми известными произведениями в режиме виртуальной реальности. Так, по данным на 22 мая, экскурсию "Тет-а-тет с Джокондой" скачали более 10 тыс. человек. Лувр также предлагает знакомство со своими шедеврами детям на сайте petitlouvre.louvre.fr, где рассказываются увлекательные истории создания произведений.-0-