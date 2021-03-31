Лувр оцифровал и разместил на бесплатном сайте всю свою коллекцию

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лувр выпустил онлайн-платформу с бесплатным доступом, на которой представлены все художественные работы музея, состоящие из более чем 480 тыс. экспонатов, сообщает CNN.

На платформе представлены произведения искусства из коллекций восьми отделов музея, от исламского искусства и скульптур эпохи Возрождения до египетских древностей и картин художников со всего мира. Ориентироваться пользователю поможет специальная интерактивная карта, которая позволит исследовать музей и его произведения, "переходя" из зала в зал.

"Впервые любой желающий может получить доступ ко всей коллекции работ с компьютера или смартфона бесплатно, независимо от того, выставлены ли они в музее, находятся на хранении или арендованы другими учреждениями", - сказал директор Лувра Жан-Люк Мартинес. "Я уверен, что этот цифровой контент будет еще больше вдохновлять людей приходить в Лувр, чтобы лично познакомиться с коллекциями", - добавил он.

С конца октября прошлого года Лувр закрыт для посетителей из-за пандемии коронавируса. Сейчас в музее ведутся давно запланированные ремонтные работы

По данным National Geographic, в 2020 году музей посетили 2,7 млн человек, что примерно на 70% меньше средних показателей за предыдущие годы. Представители Лувра оценили потери музея в 90 млн евро.-0-