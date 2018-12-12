Лыжник из Норвегии Клебо попал в аварию

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо попал в ДТП. В результате аварии пострадал ребенок, сообщает норвежская газета VG.

Автомобиль Клебо врезался в легковушку, которая остановилась на пешеходном переходе. Она сбила 12-летнего ребенка. Никто из участников аварии серьезных травм не получил.

Во время полуфинального спринта Йоханес Клебо сломал лыжную палку. Это вывело его из себя, он начал размахивать руками, бить по снегу, кричать и ругаться. А финишировал уже без обеих палок почти на минуту позже всех.-0-