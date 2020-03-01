Мадонна на концерте в Париже упала со стула

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1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская певица Мадонна во время выступления в Париже упала со стула, на котором исполняла танцевальные движения, пишет Daily Mail.
Шоу 61-летней поп-звезды прошло 28 февраля. Мадонна исполняла танцевальные движения на стуле и вдруг упала. Одна из артисток балета помогла ей подняться. Зрители заметили, что Мадонна разрыдалась.
Ранее певица получила травму колена, но гастрольный тур не отменила.
В гастрольном туре Madame X Tour у Мадонны запланировано 79 концертов. Первый концерт прошел 17 сентября 2019 года в Бруклинской музыкальной академии в Нью-Йорке. Ей осталось выступить на восьми. Заключительное шоу запланировано на 8 марта 2020 года в Париже.-0-