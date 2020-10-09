Мадрид ввел режим повышенной готовности из-за коронавируса

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Испании объявило 9 октября о введении на 15 дней режима повышенной готовности в Мадриде и его окрестностях. Об этом сообщает испанская газета El Pais.

В населенных пунктах автономного сообщества Мадрид введены ограничения на въезд и выезд. Покидать их территорию можно будет только по уважительным причинам: посещение больницы, банка, работы, суда, учебного заведения, возвращение к месту жительства, уход за пожилыми людьми. Внутри самих городов перемещаться разрешено, сообщает ТАСС. Кроме того, запрещается собираться группами более шести человек. Магазины и заведения сферы услуг должны сократить на 50% свою пропускную способность и закрываться не позднее 22.00 по местному времени. Что касается кафе, то внутри число посетителей придется уменьшить наполовину. Потребление напитков и еды за барными стойками запрещается, ресторанам придется закрываться не позднее 23.00. Также вводятся ограничения на работу автошкол, спортзалов и религиозных заведений.

Как сообщает Reuters, решение о введении режима повышенной готовности, вступившее в силу незамедлительно, обострило противостояние между правительством премьер-министра Педро Санчеса и главой регионального правительства Исабель Аюсо, которая называет введенные ограничения незаконными, чрезмерными и губительными для экономики. Вместо всеобщих ограничений она предлагала ввести индивидуальные - в соответствии с уровнем заражения районов.

Во время действия режима повышенной готовности для обеспечения порядка будут задействованы дополнительно 7 тыс. полицейских.

"У терпения есть предел, - заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья, осудив региональные власти за бездействие. - Важно, чтобы уровень заражения в Мадриде не распространялся на остальную часть Испании".

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Мадриде и его окрестностях было зафиксировано 723 случая коронавируса на 100 тыс. человек за две недели до 8 октября, что делает его вторым по плотности кластером в Европе после Андорры. В целом в Испании зарегистрировано 848 324 случая коронавируса - это самый высокий показатель в Западной Европе - и 32 688 случаев смерти. Эксперты прогнозируют, что зависящая от туризма экономика страны в этом году упадет более чем на 11% из-за наихудшей рецессии со времен гражданской войны.-0-