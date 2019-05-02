Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
2 мая 2019, Чт
+12°C
Переменная облачность EUR 2.357
USD 2.1057
RUB 3.2645
Главное
Александр Лукашенко и Георгий Церетели Лукашенко: закрывать глаза на конфликты в регионе ОБСЕ ни в коем случае нельзя
Президент
Костевич о средней зарплате более Br1 тыс.: задача не просто удержать, а прирастать
Общество
В Минске начинает работу ХХІІІ Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі"
Общество
На Мозырский НПЗ чистая нефть поступит не раньше 4 мая - "Белнефтехим"
Экономика
Регистрация на ЦТ начинается в Беларуси
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Прокуратура Брестской области выявила на предприятиях ЖКХ недостатки при обращении с отходами
10:22 Регионы
Гороскоп на май 2019 года
10:15 Калейдоскоп
Брестский мусороперерабатывающий завод построит цех по переработке биоотходов
10:10 Новости компаний
Страницы белорусского спорта. Дзюдо, самбо, карате
10:03 Спорт
Студенты спасли женщину из горящей квартиры в Минске
10:02 Происшествия
Скутерист в Витебске попал в больницу после ДТП с троллейбусом
09:48 Происшествия
МИД Беларуси и Госдепартамент США провели мероприятие в память о жертвах холокоста
09:43 Общество
Минск входит в топ-3 самых популярных у россиян городов СНГ на майские праздники
09:23 Регионы
Пионеры Беларуси поучаствуют в квесте по истории Великой Отечественной войны
09:13 Общество
Выставку живописи братьев Ткачевых представят в Гомеле
09:10 Культура
Более 300 спортсменов будут бороться за Кубок Беларуси по кроссу в Могилеве
08:58 Спорт
Марафон дружбы свяжет Минскую и Брянскую области
08:47 Регионы
Эксперты из 14 стран обсудят проблемы медицины и охраны труда на форуме в Полоцке и Новополоцке
08:38 Общество
Мадуро заявил о намерении разработать план изменений в управлении Венесуэлой
08:35 В мире
Двое мужчин погибли при пожаре в жилом доме в Дзержинском районе
08:28 Происшествия
Праздник писанки отметят в Гродненском районе
08:25 Регионы
"Белпочта" предлагает бесплатно отправить открытку ветерану
08:14 Общество
Минприроды Беларуси в I квартале передало в разработку 9 месторождений
08:11 Экономика
Картина дня: Праздник труда в Беларуси, беспилотные самосвалы и лучшие фото БЕЛТА
08:00 Общество
БРСМ и Ассоциация молодежных организаций Кыргызстана подписали меморандум о сотрудничестве
07:50 Общество
Все новости
Темы
День Победы День Победы
Вступительная кампания - 2019 Вступительная кампания - 2019
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Посевная кампания Посевная кампания
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Мадуро заявил о намерении разработать план изменений в управлении Венесуэлой

В мире 02.05.2019 | 08:35
Николас Мадуро. Фото Reuters
Николас Мадуро. Фото Reuters

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил готовность принять специальный план изменений в системе руководства страной. Соответствующее заявление он сделал на первомайской демонстрации своих сторонников, которая транслировалась по государственному телевидению, сообщает ТАСС.

"В субботу, 4 мая, и в воскресенье, 5 мая, я объявляю великий национальный день диалога, действия и предложений всех представителей народной власти, чтобы они рассказали боливарианскому правительству и Николасу Мадуро, что необходимо изменить, - заявил президент Венесуэлы. - Я хочу принять план, чтобы все изменить и улучшить, исправить ошибки". Есть ли на данный момент какие-либо конкретные предложения и инициативы, Николас Мадуро не сообщил.

В Каракасе и ряде других городов Венесуэлы 30 апреля были организованы антиправительственные акции протеста после того, как группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В стычках, сопровождавших демонстрации, пострадали десятки человек.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
Венесуэла, власть
Версия для печати
Новости рубрики В мире
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.357 BYN 2.355 BYN 2.365 BYN
USD
2.1057 BYN 2.105 BYN 2.11 BYN
RUB
3.2645 BYN 3.245 BYN 3.26 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Интервью с тренером национальной сборной по дзюдо Вячеславом Сенькевичем
Все видео

Фотоновости

Пожилые гродненцы открыли сезон танцев на свежем воздухе
Все фото

Инфографика

XXIII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" XXIII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" пройдет в Минске с 2 по 4 мая.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Андерс Кнапе Беларусь рассчитывает на развитие контактов с Советом Европы в сфере местного самоуправления - Лукашенко
Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Наталию Гайду с юбилеем
Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Ядвигу Поплавскую с юбилеем
Политика
Фото ТАСС Дмитрий Мезенцев назначен послом России в Беларуси
Беларусь осуждает очередную попытку неконституционного захвата власти в Венесуэле - МИД
Возможные американские санкции против Кубы приведут к новым межгосударственным спорам - МИД
Экономика
Фото из архива Беларусь и Узбекистан создали совместное молочное предприятие
Минприроды Беларуси в I квартале передало в разработку 9 месторождений
Сев кукурузы в Беларуси проведен почти на половине площадей
Происшествия
Фото МЧС Студенты спасли женщину из горящей квартиры в Минске
Скутерист в Витебске попал в больницу после ДТП с троллейбусом
Двое мужчин погибли при пожаре в жилом доме в Дзержинском районе
Общество
Фото из архива В Минске начинает работу ХХІІІ Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі"
МИД Беларуси и Госдепартамент США провели мероприятие в память о жертвах холокоста
Пионеры Беларуси поучаствуют в квесте по истории Великой Отечественной войны
Регионы
Фото из архива Школьники Минска 4 и 9 мая расскажут о подвигах героев ВОВ на улицах, названных их именами
Прокуратура Брестской области выявила на предприятиях ЖКХ недостатки при обращении с отходами
Минск входит в топ-3 самых популярных у россиян городов СНГ на майские праздники
Спорт
Фото УЕФА Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Ливерпуль" в 1/2 финала ЛЧ
Страницы белорусского спорта. Дзюдо, самбо, карате
Более 300 спортсменов будут бороться за Кубок Беларуси по кроссу в Могилеве
Технологии
РЕПОРТАЖ: "Скачок на десятки лет вперед" - в Жодино испытывают беспилотные самосвалы в сети 5G
Пользователи сообщают о сбое в работе Instagram
В США создали искусственные деревья для очистки воздуха
Культура
Лучшие фото БЕЛТА в апреле
Выставку живописи братьев Ткачевых представят в Гомеле
ФОТОФАКТ: Spring Fashion day прошел в Национальной школе красоты
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на май 2019 года
Православная церковь отказалась развенчать брак Петросяна и Степаненко
Гигантский ледник Росса стал таять быстрее
Все круглые столы
Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв. Круглый стол Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая 27 сентября Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Пресс-центр
Пресс-конференция Константин Шульган,
Юлия Шапкина,
Сергей Новиков 2 мая, 14:00 Цифровая трансформация в Беларуси: развитие технологий связи и информатизации Пресс-конференция Александр Шумилин,
Сергей Шлычков 29 апреля О развитии международного сотрудничества Республики Беларусь в научно-технической и инновационной сферах Онлайн-конференция Вадим Иосуб 29 апреля Валютный прогноз и экономические перспективы Беларуси в современных геополитических реалиях Пресс-конференция Александр Рожко,
Владимир Караник,
Валерий Синайко,
Павел Демешко 25 апреля Развитие радиационной медицины, лучевой диагностики и терапии в Республике Беларусь Пресс-конференция Валентина Дынич,
Игорь Комаровский,
Андрей Шелег 23 апреля Потребительские предпочтения белорусской молодежи. Итоги социологического исследования
Газета 7 дней
Легкая на помин
Дело чести
Ужин для чемпиона
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Марианна ЩЁТКИНА. Равенство возможностей
Сяргей ГАЛОЎКА. Служэнне словам і справай
Марина ЕЛИНСКАЯ. Cоздатели геральдики
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия