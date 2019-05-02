Мадуро заявил о намерении разработать план изменений в управлении Венесуэлой

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил готовность принять специальный план изменений в системе руководства страной. Соответствующее заявление он сделал на первомайской демонстрации своих сторонников, которая транслировалась по государственному телевидению, сообщает ТАСС.

"В субботу, 4 мая, и в воскресенье, 5 мая, я объявляю великий национальный день диалога, действия и предложений всех представителей народной власти, чтобы они рассказали боливарианскому правительству и Николасу Мадуро, что необходимо изменить, - заявил президент Венесуэлы. - Я хочу принять план, чтобы все изменить и улучшить, исправить ошибки". Есть ли на данный момент какие-либо конкретные предложения и инициативы, Николас Мадуро не сообщил.

В Каракасе и ряде других городов Венесуэлы 30 апреля были организованы антиправительственные акции протеста после того, как группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В стычках, сопровождавших демонстрации, пострадали десятки человек.-0-