4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что в Иране началось обогащение урана до 20%, сообщает ТАСС со ссылкой на постоянного представителя Ирана при международных организациях в Вене Казема Гариба Абади.

"Генеральный директор МАГАТЭ сообщил сегодня, что после предоставления обновленного ВИК (вопросника по информации о конструкции) по Фордо агентство провело ПИК (проверку информации о конструкции) на площадке и подтвердило, что баллон с 137,2 кг урана концентрацией до 4,1% был подключен к линии подачи и началось производство UF6 (гексафторида урана), обогащенного до 20%", - написал Гариб Абади у себя в Twitter.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 1 января уведомил Совет управляющих агентств и Совет Безопасности ООН о намерении Ирана начать обогащение урана до 20%. 4 января официальный представитель иранского правительства Али Рабии заявил, что Тегеран запустил на объекте в Фордо процесс обогащения урана до уровня 20%.

После выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в 2018 году Иран в 2019 году приступил к поэтапной приостановке выполнения своих обязательств, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале января 2020 года заявил о завершении этого процесса.-0-