МАГАТЭ подтвердило выполнение Ираном обязательств по ядерной сделке

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иран остается в рамках основных положений, установленных ядерной сделкой. Об этом говорится в квартальном докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщает ТАСС.
В документе отмечается, что Иран не превышает согласованных ограничений по производству и уровню обогащения урана.
Президент США Дональд Трамп 8 мая 2018 года объявил об одностороннем выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), а в ноябре были восстановлены антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти. Сделка была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.
Ровно через год, 8 мая, президент Ирана Хасан Роухани заявил об официальном приостановлении с 15 мая выполнения Тегераном части своих обязательств по ядерной сделке в ответ на односторонний выход из нее США и на то, что участники СВПД не выполняют своих обязательств. 20 мая Иран объявил об увеличении в четыре раза степени обогащения низкообогащенного урана.-0-
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