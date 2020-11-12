МАГАТЭ: запасы обогащенного урана в Иране в 12 раз превышают допустимые

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По данным Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), запасы обогащенного урана в Иране в 12 раз превышают разрешенные "ядерной сделкой". Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle со ссылкой на ежеквартальный отчет, распространенный штаб-квартирой МАГАТЭ.

В документе, в частности, указывается, что, по данным на 2 ноября, запасы ядерного топлива в исламской республике превышают 2,4 т, в то время как по соглашению, подписанному Ираном в Вене в 2015 году, они должны были сохраняться на уровне 200 кг.

Кроме того, в документе отмечается, что, вопреки достигнутому соглашению, Иран разместил под землей первую группу передовых центрифуг для обогащения урана. При этом эксперты указывают, что топливо в них пока не загружено. Из дипломатических кругов просочилась информация, что сейчас идет монтаж второй из трех групп таких центрифуг.

МАГАТЭ также заявило, что ждет от руководства Ирана объяснений по поводу обнаружения частиц урана в двух местах, не обозначенных как место хранения ядерного топлива.

В июне 2015 года пять стран - постоянных членов Совета безопасности ООН и Германия, после многолетних переговоров с Ираном заключили атомную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД), которая имеет целью не позволить Тегерану заполучить ядерное оружие. США в мае 2018 года вышли из этой сделки и ввели против Тегерана односторонние санкции. В ответ Иран сначала отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД, а 6 января 2020 год объявил об отказе от последнего ключевого ограничения, касающегося количества центрифуг, и заявил, что теперь ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось.-0-