Магазин перестал продавать каноэ на севере Франции, чтобы мигранты не пытались пересечь в них Ла-Манш

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ретейлер спортивных товаров Decathlon временно приостановил продажу каноэ в северных регионах Франции, чтобы нелегальные мигранты не могли использовать их для пересечения пролива Ла-Манш, передает BBC.

Компания сообщила: продажи каноэ в Кале и Гранд-Синте приостанавливаются на неопределенный срок. При этом каноэ по-прежнему будут продаваться в магазинах в других регионах страны, а также через интернет.

Ретейлер Decathlon принял такое решение после того, Министерство внутренних дел Великобритании заявило о рекордном количестве мигрантов, которые прибыли 11 ноября в страну на небольших лодках. Их было 1185 человек.

Представитель Decathlon отметил: купить каноэ на севере Франции станет невозможно, так как "жизни людей, которые надеются добраться до берегов Великобритании, могут быть в опасности".

В настоящее время между Парижем и Лондоном сохраняется напряженность по вопросу пересечения мигрантами Ла-Манша. Ранее появились сообщения, что французская полиция демонтировала большой лагерь для мигрантов недалеко от Дюнкерка. Эти люди планировали добраться до Великобритании.-0-