Май 2020 года стал самым теплым в истории

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минувший май стал самым жарким за всю историю наблюдений, сообщает телеканал МИР24 со ссылкой на сеть климатического мониторинга Европейского союза.

Температура в мае была на 0,63 градуса выше, чем в среднем за 1981-2010 годы. Аномальное тепло наблюдалось в некоторых частях Аляски, Европы, Северной Америки, Южной Америки, Африки и Антарктиды. В Сибири столбики термометров поднялись на 10 градусов выше климатической нормы.

В глобальном масштабе средняя температура за 12 месяцев до мая текущего года почти на 1,3 градуса превышала доиндустриальный уровень (ориентир, демонстрирующий темпы потепления).

Жара в некоторых частях Сибири и Аляски вызывает особую тревогу ученых, поскольку эти регионы особенно подвержены лесным пожарам. Некоторые очаги продолжают тлеть в почве еще с 2019 года, и при благоприятных условиях они могут резко и быстро разрастись.

Эксперты сообщили, что в период с марта по май над Сибирью наблюдались значительные температурные аномалии. На некоторых участках рек Обь и Енисей было зафиксировано рекордно раннее разрушение льда.

Теплее обычного было и в Арктике. Но в Канаде, некоторых частях Европы (от Балкан до Скандинавии), в Австралии, Южной Азии и восточной части Соединенных Штатов весна, напротив, выдалась холодной.-0-