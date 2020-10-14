МАК обеспокоен опасностью для воздушных судов из-за конфликта в Нагорном Карабахе

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) обеспокоен опасностью для воздушных судов, выполняющих международные полеты, в связи с применением ракет и других видов вооружения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, сообщается на сайте МАК.

"Органами управления воздушным движением и провайдерами аэронавигационного обслуживания предприняты определенные действия, в том числе по введению зональных ограничений международных полетов. Однако озабоченность вызывает достаточность этих мер для полного предотвращения потенциальных угроз безопасности полетов и жизни людей", - говорится в сообщении.

В этой связи МАК предлагает в кратчайшие сроки принять комплекс мер, направленных на безусловное выполнение норм международного права и полное предотвращение поражений гражданских воздушных судов средствами ПВО, а также гражданских объектов и аэродромов ракетами и другими средствами поражения. Авиакомпаниям рекомендовано оценивать факторы риска для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на линии соприкосновения начались бои. Азербайджан и Армения ввели военное положение и объявили мобилизацию. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.-0-