Макрон объявил 30 сентября днем национального траура по Жаку Шираку

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. День национального траура пройдет во Франции 30 сентября в связи с кончиной экс-главы страны Жака Ширака. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает французская газета Le Figaro .

"Мы, французы, потеряли государственного деятеля, которого мы любили так же сильно, как он любил нас", - сказал Эммануэль Макрон в телеобращении к согражданам.

В полдень 30 сентября в церкви Сен-Сюльпис в Париже состоится торжественное богослужение, посвященное прощанию с Жаком Шираком. Дата и место похорон экс-президента пока не сообщались.

Дни национального траура уже проходили во Франции после кончины Шарля де Голля в 1970 году, Жоржа Помпиду в 1974 году и Франсуа Миттерана в 1996 году.

Как сообщалось ранее, бывший президент Франции Жак Ширак скончался 26 сентября в возрасте 86 лет. Он возглавлял страну с 1995 по 2007 год, до избрания на высший пост дважды занимал кресло премьер-министра Франции и трижды был мэром Парижа. В 2005 году Жак Ширак пережил инсульт, страдал от болезни анозогнозии.-0-