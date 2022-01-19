Макрон объявил о планах Франции представить реформу Шенгенской зоны

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Франция в рамках своего председательства в ЕС предложит реформу Шенгенской зоны. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, представляя на сессии Европарламента в Страсбурге программу французского председательства, сообщает ТАСС.

"Французское председательство предложит реформу Шенгенского пространства", - заявил Эммануэль Макрон.

Он пояснил, что необходимость реформирования Шенгенской зоны с целью укрепления внешних границ ЕС связана с обострением миграционной проблемы.

"Нам нужно восстановить контроль над внешними границами, - сказал Эммануэль Макрон. - Это потребует создания межгосударственных сил быстрого реагирования".

Он выступил за построение партнерства со странами происхождения и транзита мигрантов, чтобы бороться с криминальными сетями и обеспечить политику возвращения мигрантов в их страны. "Мы должны создать более эффективную политику, но с соблюдением наших принципов, чтобы бороться с нелегальной иммиграцией", - заявил французский лидер.-0-