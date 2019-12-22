Макрон отказался от пенсии после президентства

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заранее отказывается от пенсии, которая будет положена ему как бывшему главе государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Le Parisien.

Решение президента касается как пенсии, которая положена после завершения первого срока, истекающего в мае 2022 года, так и той суммы, которая может выплачиваться Макрону в случае, если он победит на президентских выборах и останется на второй срок - до 2027 года. Также Эмманюэль Макрон отказался от положенного ему по закону пожизненного поста в Конституционном совете. В Елисейском дворце подчеркнули, что решение Макрона обосновано желанием действовать в соответствии с ситуацией в стране.

Пенсия бывшим президентам Франции была учреждена законом от 1955 года и сейчас составляет 6220 евро в месяц. Эта сумма не зависит ни от срока пребывания на посту президента, ни от его возраста или личного состояния. Зарплата члена Конституционного совета равна 13,5 тыс. евро в месяц.

Как сообщили газете в Елисейском дворце, вместо нынешней постоянной ставки президентской пенсии, в соответствии с проводимой в стране реформой, будет сформирована новая, основанная на единой системе начисления баллов. Издание выяснило, что решение об отказе от пенсии Макрон принял 21 декабря во время визита в Кот-д`Ивуар после длительной телефонной консультации с сотрудниками администрации Елисейского дворца.

Во Франции третью неделю продолжаются забастовки и акции протеста против пенсионной реформы. Представители ряда профессий, в частности медики, учителя и полицейские, требуют повышения пенсий.-0-