Макрон предлагает пересмотреть правила Шенгена

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Париж усилит безопасность на своих границах после серии нападений в Европе, два из которых были совершены во Франции. Президент Эммануэль Макрон посетил приграничную с Испанией зону в сопровождении главы МВД Жеральда Дарманена и госсекретаря Франции по европейским делам Клемана Бона, призвав пересмотреть правила беспаспортной Шенгенской зоны в сторону усиления защиты внешних границ Евросоюза, сообщает Euronews.

"Я за такое решение, и я внесу на декабрьском саммите ЕС соответствующее предложение с тем, чтобы мы полностью пересмотрели Шенген, переосмыслили его организацию, усилили охрану на внешних границах сообщества, в том числе за счет настоящей полиции безопасности и усиления контроля за соблюдением наших правил, а также за счет успешной организации совместной работы наших министров внутренних дел и сил безопасности, чтобы Европа могла функционировать в этой сфере намного более сплоченно", - подчеркнул президент Франции.

Эммануэль Макрон планирует увеличить численность сил безопасности на границах Франции с ее соседями по ЕС с 2,4 тыс. до 4,8 тыс. человек.

На прошлой неделе Франция объявила самый высокий уровень террористической опасности после того, как в церкви Ниццы были убиты три человека. Подозреваемый, мигрант из Туниса, прибыл в Италию через Средиземное море, а затем перебрался во Францию по суше. Двумя неделями ранее недалеко от Парижа учитель истории был обезглавлен молодым человеком чеченского происхождения. А 2 ноября в Вене четыре человека погибли от рук 20-летнего стрелка, у которого было двойное гражданство - Северной Македонии и Австрии.-0-