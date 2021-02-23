Макрон предложил учредить должность спецпосланника ООН по климатической безопасности

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Франция выступает за учреждение в системе ООН должности спецпосланника по проблеме климатической безопасности. Об этом заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает ТАСС.

Президент Франции заявил об учреждении должности, выступая на открытой части заседания Совбеза ООН в формате видеоконференции.

"Мы считаем необходимым назначение спецпосланника ООН по вопросам климатической безопасности, который бы координировал все эти усилия, - заявил Макрон. - Я бы только приветствовал, если бы Совет Безопасности ежегодно рассматривал доклад о влиянии климата на безопасность. Это позволило бы предвидеть, предупреждать и принимать решения".-0-