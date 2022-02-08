Макрон признал правомерность обеспокоенности России в сфере безопасности

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Франции Эммануэль Макрон после пятичасовых переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве признал наличие реальной обеспокоенности со стороны РФ по ряду вопросов в сфере безопасности и выступил за скорейший поиск компромиссов ради создания новой общеевропейской архитектуры безопасности, сообщает ТАСС.

"Ближайшие дни будут определяющими и предполагают содержательные дискуссии, - сказал Макрон. - У нас есть воля работать вместе, чтобы гарантировать новый порядок стабильности и безопасности в Европе".

Комментируя итоги встречи, французский лидер выразил мнение, что разговор с Россией, которую он назвал европейской державой, является необходимым условием для построения мира в Европе.

Эммануэль Макрон также призвал не допускать ошибок прошлого и заявил о необходимости "найти общие позиции в течение ближайших недель, чтобы разрядить обстановку".

Одной из точек общего интереса РФ и Запада, по оценке Макрона, может стать вопрос о контроле над вооружениями. Он призвал выработать на общей основе конкретные гарантии безопасности для европейских стран и сообщил, что в ходе беседы с Путиным был выдвинут ряд предложений, которые входят в сферу совпадения интересов Франции и России. В частности он упомянул предложения Москвы, связанные с ограничением на развертывание вооруженных сил, с прозрачностью действий вооруженных сил в Европе, с прозрачностью в сфере противоракетной обороны, а также с установлением ограничений и контроля над ракетами средней и меньшей дальности.-0-