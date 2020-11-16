Макрон раскритиковал Совбез ООН

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Франции Эммануэль Макрон подверг критике Совет Безопасности ООН, заявив, что этот орган не вырабатывает полезные решения. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на интервью Макрона французскому изданию Grand Continent.

"Если мы хотим, чтобы было налажено сотрудничество, сбалансированные полюса должны иметь возможность придавать форму этому сотрудничеству вокруг новой многосторонности, то есть диалога между разными державами, необходимого для совместных решений. Это влечет за собой констатацию того, что рамки многостороннего сотрудничества сегодня ослаблены, поскольку блокируются: вынужден признать, что Совет Безопасности сегодня не предлагает полезные решения", - заявил французский лидер. Он отметил, что необходимо переосмысливать формы сотрудничества, объединений и проводить модернизацию структур.

Макрон также заявил, что Европе нужно больше независимости, в том числе в вопросах обороны, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle. Он отметил, что Европа, подобно США и Китаю, будет и дальше работать над собственной автономностью.

Споры над тем, как должна выглядеть новая архитектура мировой безопасности, продолжаются не первый год. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступает за создание Совета Безопасности Евросоюза - "места, в котором европейцы смогут совместно проводить работу в сферах международной политики и безопасности в рамках институтов ЕС и за их пределами". При этом, по словам Мааса, Великобритания должна принимать участие в работе Совета Безопасности ЕС даже после того, как она покинет Евросоюз, а США - стать важным партнером этого органа.

Совет Безопасности ООН несет главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, отмечается на сайте организации. Совет Безопасности состоит из 15 государств-членов: 5 постоянных (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) и 10 непостоянных, избираемых Генеральной ассамблеей ООН на двухлетний срок по 5 каждый год. Совет Безопасности ООН призывает стороны в споре урегулировать его мирным путем и рекомендует методы урегулирования или условия урегулирования. В некоторых случаях Совбез ООН может прибегать к санкциям или даже санкционировать применение силы для поддержания или восстановления международного мира и безопасности.-0-