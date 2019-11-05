Макрон: торговое соглашение Китая и США должно учитывать интересы других стран

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торговое соглашение между Китаем и Соединенными Штатами должно учитывать интересы двух стран, а также их главных партнеров, включая Францию и другие страны Евросоюза. Об этом сегодня в Шанхае на церемонии открытия II Китайской международной импортной выставки (CIIE) заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает ТАСС.

"Мы надеемся, что в конечном итоге будет достигнуто хорошее соглашение с учетом интересов двух стран и их главных партнеров, включая Евросоюз", - отметил Макрон.

По его словам, правительство Франции надеется, что соглашение по торговле и инвестициям между ЕС и Китаем будет подписано в 2020 году. "Ожидаем, что оно будет учитывать интересы всех стран на основе принципов защиты интеллектуальной собственности", - добавил французский лидер.-0-