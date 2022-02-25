Макрон заявил, что Зеленский просил его передать Путину предложение по переговорам

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что звонил 24 февраля президенту России Владимиру Путину по просьбе президента Украины Владимира Зеленского, просившего передать российскому лидеру предложение по переговорам, сообщает ТАСС.

"У меня состоялся быстрый, прямой, откровенный разговор с президентом Путиным по просьбе президента Зеленского, чтобы прежде всего попросить его как можно скорее остановить боевые действия и особенно предложить ему поговорить, попросить его поговорить с президентом Зеленским, который и выдвинул эту просьбу, поскольку не мог с ним связаться", - сказал Макрон на пресс-конференции в Брюсселе по итогам экстренного саммита ЕС по Украине.

Макрон подчеркнул, что "передал это послание от имени украинского президента".

Президент Франции также отметил, что Франция намерена оказать помощь украинским беженцам. "Франция, как и другие страны ЕС, возьмет на себя свою долю ответственности в помощи населению Украины, а также тем, кто покинул украинскую землю и находится на территории ЕС", - сказал он.

Французский лидер добавил, что размещение французских военных в Румынии будет ускорено. "Франция продолжит в полном объеме выполнять свои обязанности по обеспечению своих союзников по НАТО. Будет направлен новый контингент в Эстонию, также будет ускорено размещение военных в Румынии", - уточнил он.-0-