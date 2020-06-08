Максимальный спад производства за послевоенный период зафиксирован в Германии

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В апреле текущего года в немецкой промышленности зафиксирован максимальный спад в послевоенной истории. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

По сравнению с мартом производство в реальном секторе в апреле сократилось на 17,9%, сообщило Федеральное статистическое ведомство Германии. По сравнению с апрелем 2019 года промышленное производство сократилось на 25,3%.

Такое развитие связывают с ограничительными мерами, введенными в Германии в конце марта для борьбы с эпидемией коронавируса. Свою роль сыграла остановка конвейеров на несколько недель в большинстве автомобильных концернов, в результате чего падение производства в автомобильной отрасли в апреле достигло 74,6%. Производство промышленных полуфабрикатов упало на 13,8%, потребительских товаров - на 8,7%, промышленного оборудования - на 35,3%. Меньше всего пострадала строительная отрасль (минус 4,1%).

В отраслях промышленности, ориентированных на экспорт, в апреле заказы сократились на 25,3% по сравнению с мартом. Компании ожидают, что в ближайшие три месяца производство продолжит сокращаться, однако меньшими темпами. Соответствующий барометр мюнхенского Института экономических исследований (Ifo) в мае изменился с -51 до -21,4 балла. Как заметил эксперт Ifo Клаус Вольрабе, это самый значительный рост показателя с момента воссоединения Германии, но он означает лишь то, что рецессия резко замедляется.

При этом отрицательный тренд в реальном секторе немецкой экономики начался еще в феврале, когда по сравнению с предыдущим месяцем производство сократилось на 9,2%, и продолжился в марте (минус 8,9%).-0-