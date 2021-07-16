Максимумы суточного прироста зараженных COVID-19 фиксируют на Кипре три дня подряд

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый максимум суточного прироста инфицированных коронавирусом был установлен на Кипре 15 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав островного государства.

По данным ведомства, наивысший с начала пандемии показатель фиксируют на греческом юге Кипра третий день подряд. Так, 15 июля были выявлены 1152 новых зараженных по итогам 67 205 тестов. Днем ранее - 1 120 новых случаев заражения после получения результатов 62 656 диагностических анализов. А 13 июля число инфицированных впервые превысило 1 тыс.

При этом в Минздраве островного государства подчеркивают, что за минувшие сутки в греческой части острова не было зафиксировано ни одного случая смерти от этой инфекции. С начала пандемии жертвами коронавируса на юге Кипра стали 383 человека.

На очередном заседании кабинета министров в Никосии могут быть объявлены новые меры по борьбе с распространением инфекции. Ранее кипрские власти неоднократно давали понять, что главным инструментом этой борьбы теперь принято считать не карантинные ограничения, а массовую вакцинацию населения. Для ускорения этого процесса на острове с 14 июля стали действовать пять центров вакцинации для лиц, не привитых первой дозой противовирусных препаратов. Сюда можно обратиться без предварительной записи, хотя раньше это было обязательно. Первый день такой практики показал повышенный спрос на услугу.

Также принимаются меры для создания необходимых резервов для госпитализации лиц, инфицированных коронавирусом, в лечебных учреждениях. Министр здравоохранения Михалис Хаджипантелас 15 июля издал указ, согласно которому все плановые хирургические операции на острове, не относящиеся к категории неотложных, с предстоящей субботы 17 июля будут перенесены на более поздний срок в связи с необходимостью освобождения больничных коек. Указ также установил лимит заполняемости койко-мест в частных больницах до 70%, а в отделениях интенсивной терапии - до 60%.-0-