Мальдивы открыли въезд для туристов со всего мира

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мальдивы открыли границы для туристов. 15 июля государство приняло первых за четыре месяца иностранных путешественников, сообщает мальдивское новостное издание Avas.

Архипелаг в Индийском океане закрыл свои границы, а также приостановил выдачу виз по прибытии 27 марта в качестве меры предосторожности из-за распространения COVID-19. 23 июня правительство страны заявило, что считает 15 июля подходящей датой для открытия границ, и сегодня Мальдивы приветствовали первых 104 туристов с начала блокировки.

Выступая перед прессой после приветственной церемонии, министр экономики Мальдив Файяз Исмаил отметил, что открытие границ возродило надежду на восстановление туристического сектора страны и что правительство активизирует усилия по привлечению большего количества туристов.

Как сообщает ТАСС, согласно решению мальдивских властей, прибывающим на архипелаг не нужно предоставлять результаты теста на COVID-19, они не будут подвергаться обязательному карантину. Исключением станут лишь те, у кого проявляются симптомы COVID-19. Всем туристам по прилете нужно будет заполнить декларацию о состоянии здоровья и измерить температуру.

С 15 июля возобновят работу 43 курорта, расположенные на архипелаге. Ранее правительство Мальдив спрогнозировало, что в случае открытия границ в июле страну в текущем году посетят около 980 тыс. туристов, при этом отраслевые эксперты были более сдержанными в прогнозах, они называли число в пределах 600-700 тыс. Отмечается, что в 2018 году число международных прибытий на Мальдивы составило 1,484 млн.

По последним данным, на Мальдивских островах зарегистрировано свыше 2800 случаев заражения COVID-19, с момента вспышки заболевания скончались 14 человек.-0-