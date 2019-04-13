Мальта договорилась в четырьмя странами ЕС о передаче мигрантов

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Мальты договорилась с Германией, Люксембургом, Португалией и Францией о передаче им спасенных мигрантов, сообщает информагентство Associated Press.

Сейчас людей пересаживают на суда Мальты, после чего отправят в порт.

Всего судном немецкой неправительственной организации Sea Eye в Средиземном море в начале апреля были спасены 64 мигранта. Их сняли с надувной лодки у берегов Ливии. Власти Мальты не разрешили судну зайти в свои территориальные воды, обосновав это тем, что оно представляет угрозу для национальной безопасности. Италия также отказала в заходе в свой порт.-0-