Малышева заявила о бесполезности локдаунов и одноразовых масок

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева заявила об абсолютной бесполезности ношения масок и введения локдауна в пандемию коронавируса. Свое мнение она выразила в интервью на YouTube-канале блогера Надежды Стрелец, пишет Lenta.ru.

По мнению специалиста, одноразовые маски не могут защитить от инфекции. "Маски от вирусов любых не защищают. От вирусов защищают только респираторы или специальные маски из 16-18 слоев. А остальные маски, к сожалению, не защищают. Вакцина защищает, маски - нет", - сказала врач.

Также Елена Малышева считает, что локдаун не играет никакой роли в распространении коронавируса.

Она убеждена, что паника, которая сейчас существует вокруг COVID-19, уже "во многом неправомерна", к коронавирусу пора относиться так же, как и к гриппу. Она также напомнила, что заболевший не значит умерший.

"Страна должна жить и работать. Поэтому я очень радуюсь, когда позиция федерального правительства говорит, что локдауна не будет. Швеция, где не было ни локдаунов, ни масок, сегодня единственная страна в Европе без обвального падения экономики". Она отметила, что есть исследования по поводу локдаунов, проведенные в 10 странах, включая Швецию. Результаты показали, что вирус распространяется одинаково вне зависимости от того, введен локдаун или нет.

По словам Малышевой, основные переносчики инфекции - взрослые, риск заражения одного ребенка от другого составляет 0,3%, риск взрослого заразиться от ребенка - 1,5%.-0-