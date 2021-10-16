Манифестации против санитарных пропусков во Франции собрали более 40 тыс. человек

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 40 000 человек во Франции приняли участие в очередных акциях протеста против санитарных пропусков. Об этом сообщает ТАСС.

Во Франции прошла 171 акция. В Париже на демонстрации вышли около 5 тыс. человек, в Лионе - всего 400. По всей стране полиция задержала пять человек, в том числе троих в Париже. Ни один полицейский не пострадал.

В прошлую субботу в акциях протеста приняли участие 45 тыс. человек.

Главной причиной недовольства населения является расширение зоны действия санитарных пропусков. С 9 августа французы должны предъявлять такой документ при посещении кафе, ресторанов, музеев, кинотеатров, крупных торговых центров, а также во время железнодорожных и воздушных путешествий на дальние расстояния. Ранее сообщалось, что правительство рассматривает возможность продления в случае необходимости действия санитарных пропусков до 31 июля 2022 года.

Согласно последним данным властей, с начала эпидемии во Франции зафиксировано более 7 млн случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали около 117 тыс. человек. Более 50,7 млн человек получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.-0-