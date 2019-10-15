Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо разделили Букеровскую премию

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадская писательница Маргарет Этвуд и британка Бернардин Эваристо разделили Букеровскую премию по литературе за 2019 год, сообщает ТАСС.

Жюри в этом году приняло необычное решение наградить сразу двух авторов, которые вошли в шорт-лист премии. По словам председателя жюри Питера Флоренса, из двух романов невозможно было выбрать только один. "Это выдающиеся книги, которые доставят истинное наслаждение читателям и будут находить отклик в сердцах людей на протяжении многих поколений", - сказал он.

Маргарет Этвуд уже получала Букеровскую премию в 2000 году. Она была вновь выдвинута на премию с продолжением своей недавно экранизированной антиутопии "Рассказ служанки" - The Testaments ("Заветы"). Бернардин Эваристо претендовала на награду с семейной сагой Girl, Woman, Other ("Девушка, женщина, все остальное").

Букеровская премия - одна из самых престижных литературных наград. Впервые вручение состоялось в 1969 году. До 2013 года присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве, за произведение, написанное на английском языке. С 2014 года премия вручается за англоязычный роман вне зависимости от гражданства автора. Победитель получает 50 тыс. фунтов стерлингов.-0-