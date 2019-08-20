Марк Захаров госпитализирован с подозрением на воспаление легких

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Художественный руководитель театра "Ленком", народный артист СССР Марк Захаров госпитализирован в Москве с подозрением на воспаление легких. В данный момент врачи проводят необходимые анализы для подтверждения диагноза, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра Марка Варшавера.

"Ничего страшного нет, есть подозрение на воспаление легких, но это может подтвердить только клинический анализ, который сейчас будет сделан", - сказал директор театра.

По его словам, врачи считают, что Марк Захаров может быть выписан из больницы в течение двух-трех дней.

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1973 году он был назначен худруком Московского театра им. Ленинского комсомола (с 1990 года - театр "Ленком"). С тех пор за 45 лет им поставлено более 40 спектаклей, в числе которых "Тиль", "Юнона и Авось", "Три девушки в голубом", "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Вишневый сад", "Женитьба", "Пер Гюнт". Среди его кинорежиссерских работ "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви".-0-