Марокко с 10 сентября откроет границы для иностранных бизнесменов

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Марокко одобрило просьбу CGEM (Всеобщей конфедерации предприятий страны) о разрешении въезда с 10 сентября иностранным бизнес-туристам, сообщает издание Morocco World News.

"Иностранные граждане смогут въезжать в Марокко по делам по приглашению марокканских компаний с 10 сентября", - подтвердил президент CGEM Чаким Алдж.

Однако для въезда в страну при пересечении границы иностранным бизнес-путешественникам необходимо будет предъявить приглашение от заинтересованной компании, а также отрицательный результат теста на COVID-19.

10 сентября в Марокко заканчивается действие чрезвычайного положения, введенного из-за пандемии коронавируса 20 марта. Перед объявлением чрезвычайного положения страна отменила все воздушные, морские и наземные поездки на свою территорию.

По данным на 7 сентября, в Марокко зарегистрировано 72 394 случая заражения коронавирусной инфекцией, умер 1361 человек. В активной фазе болезни находятся 15 759 человек, вылечились 55 274.-0-