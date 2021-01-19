Марокко запретило доступ на свою территорию самолетам и пассажирам из четырех стран

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Марокко запретили доступ на свою территорию самолетам и пассажирам из четырех стран в связи с обнаружением мутировавшего штамма коронавируса. Об этом говорится в обнародованном в понедельник вечером сообщении министерства иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом, сообщает ТАСС.

"Компетентные органы приняли решение запретить в качестве превентивной меры доступ на национальную территорию с 19 января 2021 года и вплоть до нового распоряжения самолетам и пассажирам из Австралии, Бразилии, Ирландии и Новой Зеландии", - отметили в МИД.

Ранее такой же запрет был принят в отношении самолетов и пассажиров из ЮАР, Дании и Великобритании.

По данным на вечер 18 января, в Марокко с начала пандемии общее число инфицированных превысило 460 тыс. С 2 марта 2020 года, когда в королевстве был зафиксирован первый случай заражения, из-за коронавируса умерли 7977 человек, выздоровели более 435 тыс. пациентов. Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в регионах Касабланка-Сеттат, Рабат - Сале - Кенитра, Сус-Масса, Танжер - Тетуан - Эль-Хосейма, Марракеш-Сафи.

7 января правительство Марокко в десятый раз продлило действие режима чрезвычайного санитарного положения, введенного 20 марта 2020 года для противодействия распространению коронавируса. Он будет действовать до 10 февраля.-0-