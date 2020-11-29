Марши против закона о глобальной безопасности прошли в 70 городах Франции

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тысячи манифестантов приняли участие 28 ноября в акциях протеста в 70 городах Франции против проекта закона о глобальной безопасности, положения которого фактически вводят запрет на проведение фото- и видеосъемки сотрудников полиции и жандармерии. Организаторами массовых шествий выступили профсоюзы журналистов, Лига защиты прав человека и другие общественные объединения, сообщает ТАСС.

Согласно официальным данным, марши протеста, которые состоялись под лозунгом "Опустите оружие, и мы опустим камеры!", смогли мобилизовать 133 тыс. человек. Неделю назад аналогичные демонстрации против вызвавшего споры законопроекта, который, согласно его критикам, "содействует безнаказанности полицейского насилия", собрали в различных регионах 22 тыс. участников.

В Бордо субботнее шествие, в котором участвовало более 6 тыс. человек, стало самой массовой манифестацией в этом городе со времени маршей "желтых жилетов". В Лионе не менее 7,5 тыс. манифестантов требовали отставки министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена. В Страсбурге марш против законопроекта о глобальной безопасности, по данным организаторов, собрал 3 тыс. участников. Многотысячные демонстрации прошли также в Лилле, Руане, Марселе и Монпелье.

Только в Париже, по официальным данным, в марше 28 ноября приняли участие не менее 46 тыс. человек. Отдельные группы наиболее агрессивных манифестантов строили по маршруту от столичной площади Республики до площади Бастилии баррикады, поджигали машины и мусорные баки, бросали в полицейских и жандармов бутылки с зажигательной смесью. Распространившийся огонь причинил ущерб уличному кафе, зданию банка.

В противостоянии с нарушителями порядка пострадали не менее 37 сотрудников полиции и жандармерии, из них 23 в столице и 14 в провинции. В срок, предусмотренный для завершения марша, его организаторы призвали манифестантов разойтись, но были услышаны далеко не всеми. Полицейские применили затем слезоточивый газ и водометы, чтобы восстановить порядок. Как сообщили журналистам представители МВД, за различные правонарушения были задержаны 46 участников беспорядков.-0-