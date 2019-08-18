Маршрут Беллинсгаузена и Лазарева повторят к 200-летию открытия Антарктиды

18 августа, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Русское географическое общество (РГО) совместно с ВМФ России проведет экспедицию к Антарктиде по маршруту Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, два века назад открывших самый южный континент. Также будут продолжены раскопки скифского кургана Туннуг в Туве и изучение Курильских островов, рассказал ТАСС глава департамента экспедиционной деятельности Исполнительной дирекции РГО Сергей Чечулин по случаю Дня географа, который отмечается 18 августа.

"В декабре 2019 года - июне 2020 года при участии РГО пройдет экспедиция, посвященная 200-летию открытия Антарктиды российскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым, а также 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. Океанографическое исследовательское судно Гидрографической службы ВМФ России "Адмирал Владимирский" выйдет из Кронштадта 3 декабря и направится в Антарктиду, во многом повторяя маршрут судов Беллинсгаузена и Лазарева", - сообщил Сергей Чечулин.

По пути судно на несколько дней зайдет в порты Лиссабона и Рио-де-Жанейро, где будут организованы встречи с общественностью, в том числе представителями русскоязычных общин. На борту судна гостям покажут фотовыставку РГО "Самая красивая страна" с лучшими снимками России. Затем "Адмирал Владимирский" отправится на российскую антарктическую станцию "Беллинсгаузен", где 27-29 января 2020 года пройдут праздничные мероприятия с установкой памятной доски, а также прием на борту судна полярников с находящихся рядом научных станций, рассказал собеседник агентства.

"После этого участники экспедиции более чем два месяца будут проводить научные исследования в районе Антарктиды: запланированы обширные гидрографические работы в море Беллинсгаузена, а также уточнение местоположения Южного магнитного полюса в море Дюрвиля. В этот период планируется, в частности, провести океанографические и гидрометеорологические исследования в омывающих Антарктиду морях. В перерыве между исследованиями "Адмирал Владимирский" пополнит запасы в чилийском порту Пунта-Аренас на побережье Магелланова пролива. По окончании работ в антарктических морях исследовательское судно пересечет Индийский океан и совершит заход в порт Виктория на Сейшельских островах, где оно уже швартовалось во время антарктического плавания в декабре 2015 года", - сказал представитель РГО.

Затем судно пополнит запасы в Порт-Судане, пройдет Суэцким каналом через Средиземное море в Атлантический океан и оттуда, следуя вдоль побережья Европы, вернется в родной Кронштадт в первых числах июня, добавил Сергей Чечулин. По его словам, на судно будет направлена группа добровольцев РГО, имеющих научные программы по маршруту экспедиции, основным направлением исследований станет изучение магнитного поля Земли, в том числе в районе Южного магнитного полюса.

Продолжатся в 2020 году и раскопки одного из древнейших памятников скифской археологии - кургана Туннуг на севере Тувы. В котловине, зажатой между Куртушибинским и Уюкским хребтами в отрогах Западных Саян, располагается так называемая Долина царей с множеством скифских курганов IX-VII вв. до н. э. Курган Аржан-1 был изучен в 1970-е годы экспедицией ленинградского профессора Михаила Грязнова, а курган Аржан-2, где в начале 2000-х было найдено более 20 кг золотых изделий в скифском "зверином стиле", - российско-германской экспедицией Константина Чугунова, Германа Парцингера и Анатолия Наглера. Туннуг обнаружили в 1971 году, он упоминается в монографии Грязнова "Аржан. Царский курган раннескифского времени". По предварительным данным, он относится к тому же времени, что и Аржан-1 - самый ранний из исследованных на сегодня скифских царских курганов, созданный на рубеже IX-VIII веков до н.э. Благодаря тому, что Туннуг находится в труднодоступной болотистой местности, он не был разграблен, а обнаруженный под глиной и каменной насыпью слой вечной мерзлоты позволяет надеяться на сохранность в том числе тканей и предметов из дерева и кожи.-0-