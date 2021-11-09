Мартин Шульц: в нынешнем состоянии ЕС не может исполнять свою политическую роль на мировой арене

9 ноября, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз нуждается в глубоких реформах, поскольку в нынешнем фрагментированном состоянии не может исполнять свою политическую роль на мировой арене. Такое мнение высказал председатель правления Фонда имени Фридриха Эберта, бывший глава Европарламента и Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц, сообщает ТАСС.

"Единая Европа не подошла к концу, но ЕС нужны глубокие реформы… Мы имеем дело с глубокими противоречиями в ЕС. С одной стороны, мы - самый богатый внутренний рынок в мире, где есть все товары и услуги. США, Китай, Россия - все хотят выйти на этот рынок со своими товарами. В то же время мы так политически фрагментированы, что мы не можем исполнять свою значимую роль в политических действиях, в стабилизации мира", - сказал Мартин Шульц.

Он выразил уверенность, что политически сильный ЕС мог бы внести больше стабильности в текущую ситуацию на мировой арене. Он добавил, что при новом правительстве во главе с социал-демократом Олафом Шольцем Германия будет более тесно развивать партнерство с Францией и Италией, образовав некий треугольник союзнических государств, и выразил надежду, что в ЕС вновь активно будет обсуждаться тема новых договоров в сфере контроля над вооружениями.-0-