Машина врезалась в людей у ночного клуба в Ливерпуле

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль врезался в людей, когда они переходили дорогу у ночного клуба в Ливерпуле. Пострадали двое, сообщает газета Daily Star.

За рулем автомобиля находился 19-летний молодой человек. Он попытался скрыться с места аварии, но позже был задержан полицией. Оба пострадавших доставлены в больницу. Состояние одного из них медики оценивают как стабильно тяжелое. Второй получил легкие травмы.-0-