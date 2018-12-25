Машина врезалась в людей у ночного клуба в Ливерпуле

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль врезался в людей, когда они переходили дорогу у ночного клуба в Ливерпуле. Пострадали двое, сообщает газета Daily Star.
За рулем автомобиля находился 19-летний молодой человек. Он попытался скрыться с места аварии, но позже был задержан полицией. Оба пострадавших доставлены в больницу. Состояние одного из них медики оценивают как стабильно тяжелое. Второй получил легкие травмы.-0-
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