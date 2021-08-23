Машинисты пассажирских поездов в Германии объявили двухдневную забастовку

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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии машинисты пассажирских поездов прекратили работу с двух часов ночи 23 августа до двух часов ночи 25 августа. Ожидается, что последствия стачки затронут миллионы пассажиров по всей стране, сообщает Deutsche Welle.К проведению забастовки призвал Немецкий профсоюз машинистов GDL в ходе тарифных переговоров с руководством концерна Deutsche Bahn. Профсоюз добивается, кроме прочего, повышения заработной платы машинистам в текущем году примерно на 3,2%, а также единовременной выплаты в размере 600 евро. Deutsche Bahn предлагает провести повышение заработной платы в два этапа: на 1,5% с 1 января 2022 года и на 1,7% с 1 марта 2023 года. В GDL считают эти условия недостаточными.Нынешняя забастовка машинистов - уже вторая в текущем раунде переговоров. Первая стачка началась 13 августа и продолжалась двое суток.-0-