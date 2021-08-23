Машинисты пассажирских поездов в Германии объявили двухдневную забастовку

Фото picture alliance
23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии машинисты пассажирских поездов прекратили работу с двух часов ночи 23 августа до двух часов ночи 25 августа. Ожидается, что последствия стачки затронут миллионы пассажиров по всей стране, сообщает Deutsche Welle.
К проведению забастовки призвал Немецкий профсоюз машинистов GDL в ходе тарифных переговоров с руководством концерна Deutsche Bahn. Профсоюз добивается, кроме прочего, повышения заработной платы машинистам в текущем году примерно на 3,2%, а также единовременной выплаты в размере 600 евро. Deutsche Bahn предлагает провести повышение заработной платы в два этапа: на 1,5% с 1 января 2022 года и на 1,7% с 1 марта 2023 года. В GDL считают эти условия недостаточными.
Нынешняя забастовка машинистов - уже вторая в текущем раунде переговоров. Первая стачка началась 13 августа и продолжалась двое суток.-0-
К проведению забастовки призвал Немецкий профсоюз машинистов GDL в ходе тарифных переговоров с руководством концерна Deutsche Bahn. Профсоюз добивается, кроме прочего, повышения заработной платы машинистам в текущем году примерно на 3,2%, а также единовременной выплаты в размере 600 евро. Deutsche Bahn предлагает провести повышение заработной платы в два этапа: на 1,5% с 1 января 2022 года и на 1,7% с 1 марта 2023 года. В GDL считают эти условия недостаточными.
Нынешняя забастовка машинистов - уже вторая в текущем раунде переговоров. Первая стачка началась 13 августа и продолжалась двое суток.-0-