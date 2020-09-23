Маска снижает вероятность заражения инфекциями в 1,8 раза - Роспотребнадзор

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вероятность заражения различными респираторными инфекциями при ношении медицинской маски снижается в 1,8 раза, а при использовании перчаток - в 1,3 раза, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

"Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора осуществлен проект "Мониторинг возбудителей ОРВИ, гриппа и COVID-19 в межэпидемический период". По результатам установлено, что среди лиц, использовавших средства индивидуальной защиты (СИЗ), количество инфицированных различными возбудителями ОРВИ было значительно меньше, чем среди тех, кто СИЗ не использовал. Ношение медицинской маски снижало вероятность заражения различными респираторными инфекциями в 1,8 раза, использование перчаток - в 1,3 раза", - говорится в сообщении.

Кроме того, при наличии контакта с больными острыми респираторными заболеваниями ношение маски также снижало вероятность инфицирования в 1,8 раза, а использование перчаток - в 2,7 раза.

В Роспотребнадзоре напомнили, что маски рекомендуется носить при посещении мест массового скопления людей, в общественном транспорте, при уходе за больными и общении с людьми с признаками ОРВИ. Маска должна плотно закрывать нос и рот, не оставляя зазоров. Использовать одноразовую маску вторично не следует, ее нужно утилизировать в отдельном пакете.-0-