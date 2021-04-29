Масштаб подготовки госпереворота в Беларуси свидетельствует о причастности другого государства - Песков

29 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Масштаб подготовки государственного переворота в Беларуси, в том числе покушения на Президента Александра Лукашенко и блокирования энергосистемы, свидетельствует о причастности к планам зарубежного государства. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь Президента России в интервью программе "Большая игра" на российском Первом канале, сообщает БЕЛТА.

"Мы представляем себе объем заговора. Речь шла не просто о ликвидации Президента, о взятии в заложники членов его семьи, а речь шла о таких сложных действиях, как, например, выключение и блокирование энергосистемы целой страны, - сказал Дмитрий Песков. - Как вы понимаете, группа иммигрантов в Америке не может говорить о кибердействиях, направленных на блокирование энергосистемы страны. Без помощи или без поручения "государства икс" такие действия выполнять невозможно и даже невозможно планировать. Это тот факт неоспоримый, которым мы можем оперировать".

Отвечая на вопрос о том, знал ли президент США Джо Байден о готовящемся покушении и был ли в него вовлечен, Дмитрий Песков подчеркнул: "Каких-то точных индикаций нет, и вряд ли они могут быть". При этом он отметил, что у российской стороны есть безусловное четкое понимание уровня американского вовлечения в ситуацию, связанную с Беларусью.

Комментируя первое обращение президента США Джо Байдена к Конгрессу, в котором он заявил о готовности США вести за собой весь мир, Дмитрий Песков обратил внимание на слова Байдена о том, что Америка якобы "готова на все". "В контексте, например, таких событий, как участие граждан США в заговоре против Президента Беларуси и в заговоре, направленном на свержение власти путем убийства Президента, конечно, такие слова воспринимаются весьма зловеще, - указал представитель Кремля. - И мы не можем не ставить в одну канву эти два факта".-0-