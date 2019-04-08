Масштабная забастовка учителей в Польше: закрыты сотни школ, под угрозой экзамены

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше проходит общенациональная забастовка учителей, закрыты сотни школ и детских садов, сообщает Радио Польша .

Забастовки проходят в Варшаве, Гданьске, Жешуве, Катовице, Ольштине, Щецине, Познани, Вроцлаве, Радоме, Белостоке и других крупных польских городах.

По данным Минобразования, в забастовке принимают участие около 48,5% государственных школ. Многие родители решили не отправлять своих детей на занятия даже в те учебные заведения, которые не присоединились к забастовке.

Вечером 7 апреля состоялись переговоры между правительством и тремя польскими профсоюзами, которые потребовали улучшения условий труда для учителей. В результате удалось достигнуть соглашения лишь с одним из трех профсоюзов.

Если в ближайшее время стороны не смогут прийти к консенсусу, под вопросом станет проведение экзаменов в учебных заведениях страны. Уже на этой неделе должны пройти экзамены в старших классах, на следующей - у восьмиклассников, а 6 мая начинаются экзамены на аттестат зрелости.-0-