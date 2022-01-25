Масштабное отключение электроэнергии произошло в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перебои с подачей электроэнергии сегодня наблюдаются в Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане, сообщают местные СМИ.

По данным "Газеты.uz", в энергосистеме Узбекистана произошла крупная авария, в результате которой электричество отключилось в Ташкенте и некоторых других городах страны. Жители столицы сообщают о падении напора воды из-за отключения насосов. Мобильная связь пока продолжает работать.

Как сообщает казахстанский портал Zakon.kz, электричества нет в некоторых районах Алматы, Тараза, Шымкента и других регионах. В Алматы из-за проблем с электричеством не работают светофоры. В акимате города сообщили, что отключение электричества произошло из-за того, что упало напряжение в сети. Начаты работы по переподключению.

Перебои с электроэнергией наблюдаются и в Кыргызстане. По последним данным, электричество отсутствует в городах Баткен, Талас, Ош, Кемин, Токмок, Талас, Кара-Балта, а также в Иссык-Кульской области.-0-