Масштабные наводнения в Бельгии: вода доходит до крыш, есть жертвы

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проливные дожди привели к наводнениям в Бельгии. По меньшей мере шесть человек погибли, еще несколько пропали без вести, сообщает местная телекомпания RTBF.

Наибольший ущерб нанесен Валлонскому региону. В провинциях Льеж, Люксембург и Намюр ведется эвакуация людей из затопленных домов.

В коммуне Пепенстер произошло обрушение около десяти зданий. На фотографиях, размещенных местными жителями в соцсетях, видно, что вода приближается к самым крышам домов. Подъездные пути к Пепинстеру непроходимы. Спасатели добираются на моторных лодках, однако власти сообщили о нехватке техники. Спасатели пока не располагают информацией о погибших.

Из-за стихии в регионе остановлено железнодорожное сообщение, закрыты автострады. Тысячи людей остались без электричества и питьевой воды.

В условиях стихийного бедствия бельгийцы пытаются оказывать помощь друг другу - предлагают еду, воду, сухую одежду, а также свои дома для размещения тех, чьи жилища затоплены. Для помощи пострадавшим открыты благотворительные фонды.

Масштабные наводнения затронули не только Бельгию, но и соседние с ней Германию и Нидерланды, сообщает немецкое издание Bild.

По последним данным, в Германии стихия унесла жизни 20 человек, десятки числятся пропавшими без вести. В федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия сотни людей лишились своих домов, в регионе фиксируются перебои в подаче электричества, частично отсутствует телефонная связь и интернет.

В Нидерландах от проливных дождей значительно пострадала провинция Лимбург. Десятки человек пришлось эвакуировать во временные убежища. В сотнях домов нет электричества. Дороги перекрыты, движение поездов также ограничено. К спасательным операциям привлечены военные.-0-