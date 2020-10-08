Масштабные пожары в Луганской области потушены

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожары в природных экосистемах на территории Луганской области, которые возникли 30 сентября и 1 октября, потушили. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По состоянию на 9.00 8 октября все пожары в природных экосистемах на территории Луганской области ликвидированы. Подразделения ГСЧС, включая задействованные из других областей, в течение 8-9 октября остаются для дежурства на территории Луганской области", - указали в ведомстве.

Тушение пожаров в природных экосистемах в Луганской области продолжалось в течение недели. Наиболее сложная обстановка сложилась на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попали 32 населенных пункта.

Основные усилия ГСЧС были направлены на защиту населенных пунктов, полевого артиллерийского склада ВСУ вблизи села Боровеньки и газораспределительной станции на окраине села Александровка. Благодаря комплексному применению наземных сил и авиации не допущено распространение огня к населенным пунктам, потребности в эвакуации не было, указали в ГСЧС.

На данный момент известно об 11 погибших и 19 пострадавших в результате стихии. По фактам пожаров полиция открыла 14 уголовных производств. Следствие рассматривает несколько основных версий, среди которых - умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем.-0-